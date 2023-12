Neue Wege in der Mitarbeiterwerbung geht das Cecilienstift Halberstadt. Das ist geplant.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - „Hier geht’s zu Ihrem Job“ steht auf Plakaten und zwei Standfahnen. Letztere werden am 14. , 15. und 29. Dezember 2023 vor dem Eingang des ehemaligen Pfarrhauses am Cecilienstift an Halberstadts Sternstraße stehen und tatsächlich als Wegweiser dienen.