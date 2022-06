Halberstädter Wiesen zwischen schön und ärgerlich

Kritik an den Mäharbeiten in der Stadt: Was den einen zu selten erfolgt, ist anderen zu viel des Guten. Die Stadtverwaltung muss Interessen abwägen.

Halberstadt - Die Wiese an der Südseite der Liebfrauenkirche blüht. Klatschmohn, wilde Malven, Kornblumen in drei Farben, Salbei, Klee und Labkraut stehen hier zwischen Gräsern und anderen Wildkräutern. „Zu Anfang gab es auch in unserer Gemeinde Kritik daran, dass die Wiese so wild aussieht“, sagt Beate Handel.