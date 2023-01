Halberstädtern wird erstmals Hilariuslaterne hautnah präsentiert

In Halberstadt wird am 13. Januar wieder das traditionelle Hilariusmahl gefeiert. Diesmal gibt es besondere Angebote für Interessierte aus Stadt und Umland.

Fachbereichsleiter Timo Günther, Museumschefin Antje Gornig, Museologe André Pohl, Stadtratspräsident und Geschichtsvereinsvorsitzender Volker Bürger sowie Restaurator Andreas Gawelik (von links nach rechts) nehmen die kleinere Hilariuslaterne aus dem Halberstädter Rathaus in Augenschein.

Halberstadt - Zur 30. Auflage nach der Wende bietet das seit dem Mittelalter in Halberstadt gefeierte Hilariusmahl einige Neuerungen. Unter anderem sind die Einwohner der Stadt aufgefordert, ihre Wünsche an den Stadtrat zu formulieren – an einem besonderen Ort.