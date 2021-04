Halberstadts Eltern fordern Verschiebung der Gebühren-Erhöhung

Die Gebühren, die Halberstädter Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in städtischen Einrichtungen zahlen, sollen steigen. Die Frage, ab wann und in welcher Höhe, sorgt in den Ausschüssen für Rechenschiebereien.

Die meisten Kinder müssen wieder zuhause betreut werden – aufgrund hoher Fallzahlen im Harz greift im Landkreis die „Bundesnotbremse“. Heißt, Schüler (bis auf die Abschlussklassen) lernen zuhause, jüngere Kinder können nur noch in die Kita, wenn die Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Diese Notbetreuung gibt es auch an Schulen.

In diese Situation hinein kommt nun ein Ansinnen der Verwaltung, das in der Sache wenig umstritten ist: Die Anpassung der Betreuungsgebühren. Letztmalig hatte die Stadt den Anteil, den Eltern an den Kosten für die Kinderbetreuung zahlen, im Oktober 2015 damals aktuellen Bedingungen angepasst. Seither gab es gesetzliche Veränderungen, die die Stadtkasse stärker belasten, Tariferhöhungen und allgemeine Preissteigerungen.

Eltern schreiben an Stadtratsmitglieder

In den Ortschaftsräten und Ausschüssen des Stadtrates wurde die Erhöhung der Kita-Gebühren kontrovers diskutiert. Mehrere Abgeordnete verwiesen auf die schwierige Situation der Eltern. So hatte sich der Gemeindeelternrat klar gegen eine Erhöhung ausgesprochen – wegen des Zeitpunktes.

Ein Kritikpunkt, den Mirko Zerwell als Vorsitzender der Gemeindeelternvertretung vor der entscheidenden Stadtratssitzung am Donnerstag, 29. April, noch einmal in einem Brief an alle Fraktionen im Stadtrat betont. „Wir Eltern stehen nun erneut vor der Herausforderung, dass wir unsere Kinder zu Hause betreuen müssen und zum Teil nebenbei auch unseren Job erledigen sollen“, so Zerwell. Dieser Herausforderungen stellen sich die Eltern, ebenso wie der Pflicht, die Kita-Gebühren zu zahlen, obwohl aktuell nicht alle ihre Kinder in den Einrichtungen betreuen lassen könnten. Man hoffe, dass das Land wie im Vorjahr hier für finanzielle Entlastung auf Seiten der Eltern sorge.

Denn, so betont Zerwell ebenfalls, viele Eltern seien in Kurzarbeit, was zu deutlichen finanziellen Einbußen führe. „Gerade bei den Eltern, die über kein hohes Einkommen verfügen, kann eine zusätzliche Belastung durch höhere Gebühren oftmals nicht aufgefangen werden“, sagt der gewählte Stadt-Elternvertreter. Viele Ersparnisse seien aufgrund der langen Zeit der Corona-Krise zumeist aufgebraucht. Angesichts dessen bitte der Gemeindeelternrat darum, auf die Gebührenerhöhung zu verzichten und dem Antrag der Linksfraktion zuzustimmen. Die Linken wollen eine Verschiebung der Erhöhung „sechs Monate nach Ende der pandemischen Lage“.

Zerwell weist darauf hin, dass niemand wisse, wie viele Lockdowns es noch geben wird und dass eine Gebührenerhöhung nicht zum Ruf einer familienfreundlichen Stadt beitrage. Man habe „durchaus Verständnis für eine Erhöhung“, so Mirko Zerwell, verstehe aber nicht, warum es jetzt erfolgen soll.

Diskussion über passenden Zeitpunkt

Eine Frage, die auch im Finanzausschuss intensiv diskutiert worden war. Denn die nach sechs Jahren überfällige Gebührenanpassung zum 1. Juni 2021 wirkt sich auch auf den Haushalt der Stadt aus. „Jeder Monat, den wir später erhöhen, schlägt mit weiteren rund 40.000 Euro Verlust zu Buche“, sagte Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) während der Ausschusssitzung.

Zuvor hatte Denis Schmid (Buko) geäußert, er könne die Anpassung der Gebühren nachvollziehen, halte den Zeitpunkt aber für falsch. Der Vorschlag der Linken, auf ein Ende der Pandemie zu warten, sei allerdings wenig praktikabel. „Sechs Monate nach Ende der Pandemie, dass kann dann ja auch 2025 sein.“

Man wolle die Erhöhung nicht auf einen Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, entgegnete Finanzausschuss-Vorsitzende Katja Mikulla (Linke), sehr wohl aber die Lage der Eltern berücksichtigen. Was auch die CDU-Fraktion so sehe, die ebenfalls einen Änderungsantrag stellen wolle, wie Ausschussmitglied Torsten Schaumberg (CDU) berichtete. Die Christdemokraten wollen dem Stadtrat vorschlagen, die Gebührenerhöhung erst zum 1. September zu beschließen und nicht um 1. Juni.

Gebühren sollen in allen Betreuungsformen steigen

Von Seiten der Stadtverwaltung wurde den Ausschussmitgliedern eine ausführliche Erläuterung der Gebührenkalkulation vorlegt. Darin enthalten auch die Betrachtung von drei Varianten. Man wolle, sagte Fachbereichsleiter Peter Kuschel, den Elternanteil an den Kosten bei der Krippenbetreuung auf 35 Prozent begrenzen. In Kindergarten und Hort würde der Elternanteil bei 50 Prozent liegen. Die Stadt würde hier weiterhin die Hälfte der nicht von Land und Landkreis übernommenen Kosten tragen. Würden die Eltern zu 100 Prozent beteiligt, wären in der Krippenbetreuung pro Monat bis zu 671 Euro fällig, beim Kindergarten wären es 386 und im Hort 220 Euro. Vorgeschlagen werden aber Maximalsätze von 235 Euro im Monat für die Krippe, 193 Euro für den Kindergarten und 110 Euro für den Hort.

Die Gebühren sind auch abhängig von der Betreuungszeit, die Eltern können in der Kita zwischen fünf bis zehn Stunden wählen, beim Hort zwischen vier und sechs, beziehungsweise zehn Stunden wenn Ferienbetreuung mit „gebucht“ wird.

Die geplante Beitragserhöhung sei kein Beitrag für die Konsolidierung, betonte Daniel Szarata im Kulturausschuss. Die Verwaltung wolle also nicht versuchen, das Haushaltsloch mit den Mehreinnahmen zu stopfen. „Es geht nur in Richtung Kostendeckung.“

Das dies notwendig ist, darüber waren sich auch die Mitglieder des Ausschusses einig. Dennoch stimmten sie, anders als der Finanzausschuss, mehrheitlich gegen den Antrag. „Der Zeitpunkt ist kritisch. Viele Eltern zahlen gerade und versuchen dennoch ihre Kinder so wenig wie möglich in die Einrichtungen zu bringen“, erläuterte Sebastian Knobbe, Mitglied der Fraktion Buko/FDP/Freie Wähler und Lehrer von Beruf.

Arzt warnt vor Begriffen wie „Ende der Pandemie“

Das sei jedoch nicht für alle Mütter und Väter möglich – trotzdem sie in Kurzarbeit sind, gab Anneli Borgmann von den Grünen zu bedenken. Wer etwa in Schichten arbeite, benötige dennoch einen Vollzeitplatz. Das würde die Familienkasse schon jetzt belasten. Deshalb sei sie dafür, den Zeitpunkt für den Start der Gebühren-Erhöhung zu verschieben.

Aber auf wann? Diese Frage sorgte auch im Kulturausschuss für Kontroversen. Prof. Dr. Klaus Begall riet, den Zeitpunkt „nicht an Covid-Begriffen festzumachen“. „Begriffe wie ,Ende der Pandemie’ sind schwer zu fassen. Bis dahin kann es Jahre dauern“, sagte der Ärztliche Direktor des Ameos-Klinikums, der für die CDU im Stadtrat sitzt. Er plädierte deshalb dafür, ein festes Datum zu bestimmen – damit auch die Eltern definitiv wüssten, wann die Erhöhung auf sie zu kommt.