Die erste für Halberstadt, die erst dritte im gesamten Harzkreis. Halberstadts Wohnungsgesellschaft HaWoGe ist mitsamt aller beteiligten Firmen und Planer für die besonders energieeffiziente Sanierung eines Mehrfamilienhauses von der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt mit der „Grünen Hausnummer“ geehrt worden. Dabei wurden auch Forderungen an die Politik gestellt.

Halberstadts erste „Grüne Hausnummer“ prangt in der Repgow-Straße

Halberstadt. - Großer Bahnhof für eine Hausnummer in Halberstadt, dabei trägt das Gebäude in der Eike-von-Repgow-Straße bereits seine Nummer. Dass es die nun in Grün gibt, sorgt für Freude beim Vermieter und bei Handwerkern.