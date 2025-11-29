Sicherheit im Harz Halberstadts Feuerwehr spielt Vorreiterrolle im Land Sachsen-Anhalt
Halberstadt traut sich. Als erste kreisangehörige Stadt in Sachsen-Anhalt will sie eine Berufsfeuerwehr einrichten. Der Stadtrat gab dafür am 27. November grünes Licht. Aber nicht ohne Fragen.
29.11.2025, 10:00
Halberstadt. - Halberstadt hat ab dem 1. Januar 2026 wieder eine Berufsfeuerwehr. Das hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen so beschlossen. Damit übernimmt die Stadt eine Vorreiterrolle im Land Sachsen-Anhalt.