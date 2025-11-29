weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Sicherheit im Harz Halberstadts Feuerwehr spielt Vorreiterrolle im Land Sachsen-Anhalt

Halberstadt traut sich. Als erste kreisangehörige Stadt in Sachsen-Anhalt will sie eine Berufsfeuerwehr einrichten. Der Stadtrat gab dafür am 27. November grünes Licht. Aber nicht ohne Fragen.

Von Sabine Scholz 29.11.2025, 10:00
Halberstadts Feuerwehr rückt zum Löschen von Bränden wie hier in der Voigtei ebenso aus wie zum Auspumpen von Kellern nach einer Überflutung. Ab Januar soll die Wachbereitschaft auch namentlich wieder eine Berufsfeuerwehr sein.
Halberstadts Feuerwehr rückt zum Löschen von Bränden wie hier in der Voigtei ebenso aus wie zum Auspumpen von Kellern nach einer Überflutung. Ab Januar soll die Wachbereitschaft auch namentlich wieder eine Berufsfeuerwehr sein. Archivfoto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Halberstadt hat ab dem 1. Januar 2026 wieder eine Berufsfeuerwehr. Das hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen so beschlossen. Damit übernimmt die Stadt eine Vorreiterrolle im Land Sachsen-Anhalt.