Halberstadt. - Mit der „Halberstadt“ in die Welt reisen – nicht nur ein Werbeslogan, sondern seit einigen Jahren Realität. Ein Airbus 320-200 der Lufthansa trägt den Namen der Kreisstadt des Landkreises Harz und ist als fliegender Werbeträger für Halberstadt in Europa und weit darüber hinaus unterwegs. Halberstadt gehört damit zu einem elitären Kreis deutscher Städte, die das Privileg haben, dass ein Flugzeug der Lufthansa nach ihnen benannt ist.

In diesem Monat feiert das Flugzeug ein Jubiläum. Im Januar vor fünf Jahren stellte die Lufthansa das damals nagelneue Airbus 320-200 mit dem Namen Halberstadt in Dienst. Damals ging der Jungfernflug am 19. Februar 2019 von Frankfurt am Main nach Genf in der Schweiz. „Auch in diesem Jubiläumsjahr ist die 'Halberstadt' in der Luft, bringt Freunde und Familien zusammen und ermöglicht gemeinsame sowie einzigartige Momente“, sagt ein Sprecher der Lufthansa.

„Die ‚Halberstadt‘ mit der Kennung D-AIWD fliegt nach ganz Europa sowie zu ausgewählten Zielen in Nordafrika und den Nahen Osten.“ Beispielhafte Ziele in diesen Tagen seien Helsinki in Finnland, Mallorca, Stockholm in Schweden, die französische Hauptstadt Paris und Kopenhagen in Dänemark.

Mittlerweile habe die „Halberstadt“ eine stolze Anzahl von über 9.300 Flugstunden in über 7.000 Flügen absolviert. Noch beeindruckender sei die Anzahl der in dieser Zeit beförderten Fluggäste mit über 880.000. Dazu habe der Airbus 320-200 insgesamt 100 verschiedene Flughäfen angeflogen. Dabei legte die „Halberstadt“ bislang eine Distanz von über 6,1 Millionen Kilometer zurück.

Der Airbus 320-200 ist nicht das erste Flugzeug der Lufthansa, das auf den Namen Halberstadt getauft wurde. Mit dem Airbus ist die Stadt Halberstadt sogar befördert worden. Denn der A 320-200 ist mit einer Länge von 37,6 Metern, einer Spannweite von 34,1 Metern und mit etwa 168 Sitzplätzen wesentlich größer als das Vorgänger-Flugzeug mit dem Namen „Halberstadt“. Die am 7. September 2004 in Frankfurt am Main in Dienst gestellte Canadair CRJ-700 von Bombardier konnte nur 70 Passagiere befördern. Bis 2014 flog sie für die Lufthansa, dann wurde sie außer Dienst gestellt und verkauft.

Doch wie kommt eine Kommune in den elitären Kreis der Städte, nach denen die Lufthansa AG Flugzeuge benennt? Die Tradition der Flugzeugtaufe würde bis ins Jahr 1960 zurückgehen, so die Lufthansa. Damals erhielt eine moderne Boeing 707 der Lufthansa erstmals den Namen einer deutschen Stadt - Berlin. Als Taufpate war seinerzeit kein geringerer als der Regierende Bürgermeister Berlins und spätere Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) dabei.

Seitdem seien rund 300 Flugzeuge auf Namen deutscher Städte, Gemeinden und Bundesländer getauft worden, so die Lufthansa. Bei der Vergabe würden größere und bedeutendere Städte größere Patenflugzeuge erhalten. Darum auch die Beförderung Halberstadts in den Kreis der Airbus-Flotte.

Durch Ausweitung des Streckennetzes der Lufthansa kommen Passagiere heute aus aller Welt. Daher tragen mittlerweile Flugzeuge auch Taufnamen internationaler Metropolen wie Peking, Zürich oder Johannesburg. –Die Mehrzahl der getauften Lufthansa Flugzeuge würde heute jedoch noch immer mit deutschem Namen fliegen.