Mitmachaktion in Halberstadt Halberstadts historischer Landschaftspark Spiegelsberge braucht Hilfe

Die Spiegelsberge in Halberstadt sind nicht nur ein beliebtes Ziel für Familien, Jogger oder Gassigeher. Sie sind auch ein Denkmal - zumindest in dem Teil, der im 18. Jahrhundert als Landschaftspark entstand. Genau hier soll es im November eine große Mitmachaktion geben. Warum dazu auch Helfer aus ganz Deutschland erwartet werden und wie man sich anmeldet.