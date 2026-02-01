Menschen in ihren letzten Tagen und Stunden sowie deren Angehörige zu begleiten, das hat sich der Halberstädter Hospizverein zur Aufgabe gemacht. Am 4. Februar 2026 stellt er seine Arbeit vor.

Halberstadt. - Die Mitglieder des Halberstädter Hospizvereins „Regenbogen“ sind seit Jahrzehnten eine große stütze für Menschen, die einem Menschen verloren haben oder deren Angehörige im Sterben liegen. Nun sucht der Verein selbst Unterstützung.

Der Hospizverein begeht in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Begann die Vereinsarbeit zunächst als ambulanter Hospizdienst für Erwachsene, gehört seit 15 Jahren auch ein ambulanter Kinderhospizdienst zum Angebot der Ehrenamtlichen. Sie stehen Schwerstkranken, Sterbenden und deren Familien und Freunden zu Hause, im Pflegeheim oder auch schon im Krankenhaus zur Seite.

Von Anfang an seines Bestehens sind die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter unverzichtbare Unterstützer der Arbeit des Hospizvereins. Sie setzen in enger Zusammenarbeit mit den Koordinatorinnen des Vereins das Ziel des Hospiz- und Palliativverbandes „In Würde leben – bis zuletzt“ um.

Halberstädter Hospizverein bereitet neuen Ausbildungskurs vor

Die Ehrenamtlichen engagieren sie sich außerdem mit dem Projekt „Hospiz macht Schule“ in Grundschulen und mit weiterführenden Projekten in Sekundarschulen, Gymnasien und Berufsbildenden Schulen, bieten Trauerkreise an und sind im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit aktiv.

Jetzt sucht der Hospizverein noch weitere Menschen, die seine Arbeit aktiv unterstützen wollen.

Bei Interesse oder Fragen stehen die Koordinatorinnen montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 11 Uhr persönlich Fragen zur Verfügung. Außerdem ist der Verein per E-Mail an kontakt@hospizverein-regenbogen.de oder telefonisch unter 03941/448722 erreichbar.

Zur Vorbereitung eines geplanten Ausbildungskurses für ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter findet am Mittwoch, 4. Februar, eine Informationsveranstaltung statt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in den Räumen des Hospizvereins „Regenbogen“, Johannesbrunnen 35 in Halberstadt.