Halberstadts Impfzentrum wieder am Start

Die aktuelle Corona-Impfkampagne zu unterstützen, hat die Stadt Halberstadt ihr dezentrales Impfzentrum im FSZ wieder in Betrieb genommen. Ein Vor-Ort-Besuch.

Übernahmen am Samstag die Dokumentation und die Beaufsichtigung der gerade Geimpften: Elisa Nürnberger, Brandon-Lee Hofmann, Nele Preuß, Michael Mokosch, Christoph Eckert und Martin Schmidt von der DLRG-Ortsgruppe Halberstadt (von rechts nach links).

Halberstadt - Zweimal in der Woche wird das Foyer des SportLands im Freizeit- und Sportzentrum (FSZ) Halberstadt zur Impfstation. Nachdem für zwei Termine die Hochschule Harz ihre Räume am Domplatz für Impfungen gegen Covid-19 geöffnet hatte, ist das Hal-berstädter Impfzentrum wieder da zu finden, wo es auch im Frühjahr letztlich seinen Platz fand: Im FSZ an der Gebrüder-Rehse-Straße.