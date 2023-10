Noch lagern die in Altenbrak geborgenen Grabsteine in Halberstadt in Containern. Nun stellt sich abschließend die Frage, wer die Kosten für den Rücktransport nach Halberstadt übernimmt.

Halberstadt/Altenbrak - Was könnte der Geschichtsverein Halberstadt mit 588 Euro wohl anfangen? Vielleicht historische Recherchen rund um Halberstadt oder die Region voranbringen? Ein wichtiges Projekt fortsetzen oder gar abschließen? Einiges ist denkbar. Die Frage stellt sich ganz konkret, weil der Verein vor zwei Jahren exakt diese Summe ausgegeben hat. Um Grabsteine von Weltkriegsopfern, die vor gut 50 Jahren der DDR-Geheimdienst – das Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) – vom Halberstädter Garnisonsfriedhof gestohlen hatte, zurück nach Halberstadt zu bringen. Nun, da es im jahrelangen Tauziehen um die Neuverlegung jener Grabplatten eine Lösung gibt, rückt die Frage der Kosten für den Rücktransport von 181 in einem Ex-Feriendomizil der Stasi in Altenbrak geborgenen Platten in den Fokus.