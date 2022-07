Halberstadts Stadtwerke verführen zur Zeitreise

Selbst Alteingesessene kommen bei manchen Fotos ins Staunen. Wer sich in diesen Tagen in die Rotunde der Halberstadtwerke begibt, lernt Halberstadt neu kennen.

Eine Besucherin der Ausstellung „Halberstadt im Wandel“ betrachtet hier die Bildkomposition vom Halberstädter Bahnhof - in einem Bild vereint Fotokünstler Torsten Milarg eine Aufnahme von 1910 mit der Gegenwart.

Halberstadt - Zwei weiße Fußstapfen auf dem blauen Teppich sind der Einstieg in die Zeitmaschine. Man wird förmlich eingesogen in die Szenerie, die sich in 20 ganz besonderen Fotografien darbietet.