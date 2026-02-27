Wer als Tourist in Halberstadt übernachtet, zahlt einen Gästebeitrag. Nun soll die Erfassung und Abrechnung für die Gastgeber erleichtert werden. Halberstadt setzt auf Digitalisierung.

Seit 2022 gibt es einen Gästebeitrag in Halberstadt. Eine Einnahme, die in die touristische Infrastruktur Halberstadts fließen soll.

Halberstadt. - Seit 2022 zahlen Übernachtungsgäste in Halberstadt einen Gästebeitrag. Geld, das für den Ausbau der touristischen Infrastruktur genutzt werden soll. Was vor knapp vier Jahren bewusst analog begann, soll nun digitalisiert werden.