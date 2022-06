Halberstadt: Wenn das Theater zur Baustelle wird

Obwohl am Großen Haus des Nordharzer Städtebundtheaters in Halberstadt gebaut wird, müssen Theater-Fans nicht auf Vorstellungen in der Domstadt verzichten: Das Ballettensembles feiert die Wiederaufnahme des Stückes ?Nach(t)raum? am 4. September auf der Kammerbühne.

Foto: Nordharzer Städtebundtheater