Halberstadtwerke übernehmen fünf weitere Stromnetze

Das Stromnetz in Halberstadts Ortsteilen Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und Ströbeck übernehmen ab 2024 die Halberstadtwerke. Damit liegt das Netz sowohl in der Kernstadt als auch in allen Ortsteilen in einer Hand.

Archivfoto: Manuela Lagner