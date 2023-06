Die Polizei warnt vor Sperrungen und Staus in der Innenstadt von Halberstadt am Sonnabend. Grund dafür ist die Fußball-Begegnung zum Landespokal-Endspiel am 3. Juni im Harz zwischen Wernigerode und Halle.

Fußball-Landespokal in Halberstadt: Polizei kündigt Stau und Sperrungen in Innenstadt an

Beim Endspiel zum Fußball-Landespokal in Halberstadt im Harz am Sonnabend, 3. Juni, werden zahlreiche Fans der Fußballclubs Wernigerode und Halle erwartet. Die Polizei warnt vor Staus und Sperrungen in der Innenstadt. Symbolbild:

Halberstadt (vs) - Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen, die es am Sonnabend, 3. Juni, im Zuge des Endspiels im Fußball-Landespokal in Halberstadt geben könnte. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach kann es aufgrund der Fußballbegegnung zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem Halleschen FC ab den Vormittags- bis späten Nachmittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Halberstadt kommen. Verkehrsteilnehmer müssten hierbei mit Stauerscheinungen und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen, heißt es.

Auch interessant: HFC erreicht Landespokalfinale durch 4:0 in Westerhausen

Zeitgleich soll es weitere Veranstaltungen in Halberstadt geben, weshalb in der Nähe des Stadions und am Stadion keine Parkplätze zur Verfügung stünden. Für die Fans des Halleschen FC stehe aber ein Park and Ride-Parkplatz in der Straße „Am Burchardianger“ zur Verfügung. Von dort sei ein Busshuttle zum Friedensstadion eingerichtet.