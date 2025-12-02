Advent im Harz Händler an Halberstadts Breitem Weg locken mit Musik, Bastelzeit und Stöberstunden
Seit Ende 2023 ist er eine Baustelle, der Breite Weg in Halberstadt. Die einstige Haupteinkaufsmeile soll wieder schick und anziehend werden. Doch noch ist die Umgestaltung nicht beendet. Gerade deshalb setzen die Gewerbetreibenden auf ein Adventshighlight.
02.12.2025, 18:45
Halberstadt. - Zwei Jahre Baustelle vor der Tür - das zehrt an Nerven und Umsatz. „Wir wollen zeigen, dass wir noch da sind“, sagt Heike Kriegel. Deshalb locken am 5. Dezember die Gewerbetreibenden des Breites Wegs zu einem besonderen Adventsabend.