Advent im Harz Händler an Halberstadts Breitem Weg locken mit Musik, Bastelzeit und Stöberstunden

Seit Ende 2023 ist er eine Baustelle, der Breite Weg in Halberstadt. Die einstige Haupteinkaufsmeile soll wieder schick und anziehend werden. Doch noch ist die Umgestaltung nicht beendet. Gerade deshalb setzen die Gewerbetreibenden auf ein Adventshighlight.