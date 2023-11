Nachdem Spaziergänger am 18. Juli den Tiertransporter in der glutheißen Abendsonne in Harsleben entdeckt und die Polizei eingeschaltet hatten, wurden die Schweine noch in der Nacht in den Schlachthof Halberstadt gebracht und dort tiergerecht versorgt. Der verantwortliche Fahrer des Tiertransports muss sich nun wohl vor Gericht verantworten.

Rainer Miethig