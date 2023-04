Harsleber Friseur Haargenau zieht nach Halberstadt um: Das sind die Gründe

Das Friseur-Geschäft Haargenau, das noch in der Vorharz-Gemeinde Harsleben seinen Sitz hat, zieht nach Halberstadt um. Inhaberin Aline Lauterbach spricht über die Gründe, was sich ändern wird und wie ihr Team sie dabei unterstützt.

Inhaberin Aline Lauterbach bei der Arbeit im Friseurgeschäft Haargenau in Harsleben.

Harsleben - Ob zum Haare schneiden, zum schminken oder zur Massage: Das Geschäft Haargenau in Harsleben bietet den Kunden viele Angebote im Bereich Frisur, Kosmetik und Wellness. Das Angebot soll in Zukunft erweitert werden - in Halberstadt.