Digitale Nomadin Australien, Kanada, Sansibar: Harzer Auswanderin verbringt Weihnachten auf der ganzen Welt

Anne-Cathleen Weber aus Berßel (Harz) ist als digitale Nomadin, die ortsunabhängig arbeitet, in der Welt zu Hause. Während die Weltenbummlerin den Traum so vieler lebt, hat sie in den vergangenen Jahren alles andere als besinnliche Weihnachten erlebt.