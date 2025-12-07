Digitale Nomadin Australien, Kanada, Sansibar: Harzer Auswanderin verbringt Weihnachten auf der ganzen Welt
Anne-Cathleen Weber aus Berßel (Harz) ist als digitale Nomadin, die ortsunabhängig arbeitet, in der Welt zu Hause. Während die Weltenbummlerin den Traum so vieler lebt, hat sie in den vergangenen Jahren alles andere als besinnliche Weihnachten erlebt.
Aktualisiert: 07.12.2025, 12:27
Berßel/Da Nang. - Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Das beschreibt Anne-Cathleen Webers Leben wohl am besten. Die aus Berßel (Harzkreis) stammende digitale Nomadin reist seit Jahren um die Welt - und darf so nahezu immer wieder die Adventszeit und Feiertage woanders genießen.