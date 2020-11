Polizist Thomas Kort aus Groß Quenstedt (Landkreis Harz) hat seine Leidenschaft für Kettensägen entdeckt.

Groß Quenstedt l Wenn man den Hof von Thomas Kort in Groß Quenstedt betritt, lässt fasst nichts darauf schließen, dass er ein seltenes Hobby pflegt. Nur das zersägte Holz, welches aufgestapelt neben der Garage lagert, könnte ein schwacher Hinweis sein. Kort sammelt Kettensägen.

„Zehn habe ich mittlerweile“, berichtet Kort. Je nachdem, ob er gerade einen Ast schneide oder einen Baum zersäge, kämen die unterschiedlichen Maschinen auch tatsächlich zum Einsatz.

Wie kommt man dazu, Sägen – und noch dazu so laute –zu sammeln? „Angefangen hat es im Jahr 2014 mit einer alten Scheune“, erzählt der 61-Jährige. Diese wollten er und seine Frau Jutta auf ihrem Hof abreißen lassen. „Wir wollten jedoch so viel mögliche alleine machen.“ Und so sei er es gewesen, berichtet der Polizist stolz, der die Kettensäge schwang und so den Dachstuhl herunterschnitt.

Bilder In seiner Werkstatt hat er seine zehn Kettensägen im Regal aufgereiht. Je nach dem, ob er dicke Stämme oder dünne Äste zersägen muss,...



Doch dabei sei das Werkzeug kaputt gegangen. Anstatt ein neues zu kaufen, habe er günstig im Internet eine gebrauchte Großkettensäge erstanden. Diese sei vorher für Waldarbeiten genutzt worden.

Reparaturanleitung per Telefon

Dank dieser eigenen Motorsäge habe er angefangen, sich für die Maschinen näher zu interessieren, berichtet er. Kort war neugierig darauf, wie man sie selbst reparieren könne und wo man es Ersatzteile gibt. Also habe er sich in einem Kettensägen-Forum im Internet angemeldet. Ein Glück: Denn schnell war er auf die Kontakte, die er in diesen geknüpft hat,. angewiesen. Seine Kettensäge ging kaputt. Per Telefon habe ihn dann ein Maschinenbauingineur aus dem Allgäu, den er aus dem Forum kannte, bei „der OP am offenen Herzen“ angeleitet, berichtet der Sammler, der als Polizist sein Geld verdient, lachend. „Und dann ging sie wieder“, sagt er stolz. Das sei ein schönes Gefühl gewesen.

Seitdem habe sich zu Matthias Schatz, so heißt der Helfer, eine richtige Männerfreundschaft entwickelt. Zu seinem 60. Geburtstag habe ihn der Freund überrascht und sei 650 Kilometer nach Groß Quenstedt gefahren, berichtet Kort.

Auch zu seinem Nachbarn Torsten Brink, praktischerweise ein Werkzeugmacher, hege er eine enge Freundschaft. Brink habe ihm bei Fragen rund um die Reparatur seiner Sammelstücke sehr geholfen und viel gelehrt.

Was fasziniert ihn an seinem Hobby? „Es macht mir Spaß, die alten Maschinen zu restaurieren und wieder funktionsfähig zu machen“, sagt Kort. Fast alle seiner zehn Kettensägen seien Oldtimer, also mehr als 30 Jahre alt. Fast alle benötigen Benzin, um zu laufen. „Es muss stinken und laut sein“, sagt er und lacht. Lediglich eine Elektrosäge habe er. Alle seine Maschinen seien von derselben Marke. So könne er sicher sein, dass Ersatzteile passen.

Seine Sammelleidenschaft hat sich im Ort schnell herumgesprochen – in Groß Quenstedt werde er auch gern „Holzmichel“ genannt, verrät Thomas Kort. Und seitdem die Einwohner im Ort wüssten, dass er ein Faible für Kettensägen habe, würden sie ihm hin und wieder kaputte Sägen, die sie im Keller hätten, vorbei bringen.

Nach 40 Jahren in den Ruhestand

Auch würde er Nachbarschaftsdienste leisten, wenn ein Bekanner Äste gestutzt haben möchte. Meistens könne er sich dann das Holz mitnehmen. „Aber solche Dienste halten sich in Grenzen“, sagt er.

Einen anderen Dienst wird er am 1. Januar offiziell ganz aufgeben. Den bei der Polizei. „Dann verabschiede ich mich in den Ruhestand“, sagt Kort. Bereits vergangenen Montag habe er beim Polizeirevier Harz in Halberstadt seinen letzten Arbeitstag gehabt. Dort war er seit 2008 als Sachbearbeiter der Einsatzführungsstelle tätig. In dieser Funktion habe er unter anderem bei Unfällen die Kollegen im Landkreis angefunkt und deren Einsätze koordiniert.

Als er am Montag seinen letzten Funkspruch an die Kollegen gesendet und sich verabschiedet habe, sei ihm so richtig bewusst geworden, wie gern er diesem Job nachging, sagt Kort. Wehmut, die er offensichtlich nicht allein fühlte. Am anderen Ende sei es ganz still gewesen, berichtet Kort, normalerweise würden ihm die Beamten sofort antworten.

1996 ist der gebürtige Qudelinburger zur Polizei in Halberstadt gekommen. Zuvor war er bis 1989 bei der Volkspolizei, nach der Wende habe er in Magdeburg und Wanzleben als Beamter gearbeitet.

„Thomas war noch zwei Jahre länger als üblich im Dienst“, sagt seine Frau Jutta. Normalerweise würden Polizeibeamte mit 60 Jahren in Pension zu gehen. Aber der Nachwuchs fehlte und so war eine Verlängerung möglich. Er sei gern zur Arbeit gegangen und habe nie gemeckert, berichtet die 65-Jährige.

Kennengelernt haben sich die beiden 1989 über eine Kontaktanzeige, verrät Kort. Seitdem würde ihn seine Frau immer unterstützen. Nicht nur im Alltag als Polizist, sondern auch bei seinem lauten Hobby.

Vor dem Ruhestand habe er keine Angst. „Mir wird nicht langweilig“, sagt er überzeugt. Er und seine Frau hätten ein großes Grundstück, da gäbe es immer etwas zu tun. Und im vergangenen Jahr habe er als einer von 30 Teilnehmern einen Kettensägenlehrgang in Halberstadt absolviert. Dank diesem dürfe er nun im Wald Bäume, die ein Förster zuvor markiert hat, abholzen.