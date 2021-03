In Halberstadt wollte ein Mann wegen eines verlorenen Schlüssels gewaltsam in die eigene Wohnung eindringen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

Was tun, wenn man seinen Haustürschlüssel verloren hat? In Halberstadt ist ein Mann kurzerhand in die eigene Wohnung eingebrochen.

Halberstadt (vs) l Dass die Polizei bei Wohnungseinbrüchen zur Hilfe gerufen wird, ist nicht ungewöhnlich. Bemerkenswert ist es aber, wenn der Einbrecher seine eigene Wohnung als Ziel wählt. Und dass nur, weil er seinen Haustürschlüssel verloren hat. So geschehen in Halberstadt: Dort versuchte in der Nacht zum Mittwoch der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Röntgenstraße, gewaltsam in seine eigene Wohnung einzudringen. Wie die Polizei mitteilt, trat der Mann zunächst mehrfach gegen die Haustür und beschädigte sie dabei. Als das nicht funktionierte, kletterte der vermeintliche Einbrecher auf ein Baugerüst, um von dort aus zu seiner Wohnung im dritten Stock zu gelangen. Oben angekommen schlug er von außen die Fensterscheibe ein. Das könnte den Mann jetzt teuer zu stehen kommen: Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Schlagwörter zum Thema: Sachsen-Anhalt | Landkreis Harz | Wohnungen | Einbrecher | Einbruch | Halberstadt |