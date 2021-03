Der Tiergarten in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) freut sich über Nachwuchs im Wildschweingehege.

Halberstadt (vs) l Der Tiergarten Halberstadt (Landkreis Harz) hat seit Langem wieder Frischlinge. Das gab die Stadt am Mittwoch bekannt. Eine der drei neuen Bachen habe am Dienstagnachmittag "drei zuckersüße Frischlinge zur Welt gebracht", heißt es in der Mitteilung.

Die Kleinen seien wohlauf und erkunden bereits die Umgebung des Kessels, immer darauf bedacht, in der Nähe ihrer Mutter zu sein.

"Unsere kleine Bache hat jetzt alle Hufe und Rüssel voll zu tun. Da unsere Bachen noch sehr jung sind, sollten alle Besucher rund um das Wildschweingehege besonders leise und besonnen sein, damit kein Unfall bei der Pflege der kleinen Frischlinge passiert", bittet Tiergartenleiter David Neubert die Besucher um Rücksichtnahme.

Außerdem sei Obacht geboten, denn der Tiergarten erwarte noch einen weiteren Wurf.