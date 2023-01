Gastronomie im Harz Restaurant in Halberstadt experimentiert mit Hanfprodukten - macht das Essen high?

In Drogerie- und Supermärkten sind sie zu finden, in Bio-Läden und auf Wochenmärkten: Produkte mit Hanfbestandteilen. Auch in der Küche der Gaststätte „Am Sommerbad“ hält Hanf Einzug.