In Bonn ging 2020 mit smartBonn das bundesweit erste Projekt zum ID-Ticketing in öffentlichen Nahverkehr an den Start. Nun will der Harz testen, ob das auch außerhalb großer Städte sinnvoll ist.

Halberstadt. - Der Harz will ganz nach vorn und Halberstadt macht mit. Was in London und Amsterdam Alltag ist - der Harz will es auch. Hochmoderne Systeme in Bus und Straßenbahn.