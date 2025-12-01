Warum es Enrico Kretschmar aus der Einheitsgemeinde Osterwieck im Landkreis Harz mit seiner Erlebnis- und Wanderimkerei um mehr als Honig geht. Der Hessener verrät außerdem, womit er die Erkältungszeit gut übersteht.

Nicht nur Honig und Honigvarianten stellt Imker Enrico Kretschmar her. Der 65-Jährige aus Hessen (Harzkreis) bietet auch Säfte an.

Hessen. - Wer denkt, Imker legen in der kalten Jahreszeit die Füße hoch, der irrt. Enrico Kretschmar aus Hessen (Landkreis Harz) ist mit seiner Erlebnis- und Wanderimkerei in der Adventszeit mindestens genauso fleißig wie seine Bienen im Frühling und Sommer. Dabei war 2025 bereits ein erfolgreiches Jahr für ihn.