Seit Jahren ist der einst in Elbingerode gegründete Verein Ostafrika-Projekt vor allem durch seine großen Flohmärkte in Ilsenburg bekannt. Jetzt sind die harzkreisweit organisierten Mitglieder auf einer besonderen Spendenmission.

Harzer sorgen nicht nur für Weihnachtsfreude in Ostafrika

„Weihnachten im Briefumschlag" sorgt für große Freude bei Straßenkindern in Ostafrika.

Halberstadt/Harzkreis. - Kann man mit fünf Euro ein komplettes Weihnachtsfest für einen Teenager ausgestalten? „In Deutschland oder auch in Europa ist das kaum vorstellbar“, sagt Uwe Göhler. Doch der im Verein Ostafrika-Projekt aktive Halberstädter weiß, dass es geht.