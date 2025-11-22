weather wolkig
Ungewöhnliche Spendenaktion Harzer sorgen nicht nur für Weihnachtsfreude in Ostafrika

Seit Jahren ist der einst in Elbingerode gegründete Verein Ostafrika-Projekt vor allem durch seine großen Flohmärkte in Ilsenburg bekannt. Jetzt sind die harzkreisweit organisierten Mitglieder auf einer besonderen Spendenmission.

Von Sabine Scholz 22.11.2025, 18:15
„Weihnachten im Briefumschlag" sorgt für große Freude bei Straßenkindern in Ostafrika.
Halberstadt/Harzkreis. - Kann man mit fünf Euro ein komplettes Weihnachtsfest für einen Teenager ausgestalten? „In Deutschland oder auch in Europa ist das kaum vorstellbar“, sagt Uwe Göhler. Doch der im Verein Ostafrika-Projekt aktive Halberstädter weiß, dass es geht.