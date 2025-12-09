Der Duft ofenfrischer Plätzchen erfüllt an diesem Nachmittag das Rauhe Haus in Halberstadt. Doch nicht nur das gemeinsame Backen steht an diesem Tag auf dem Programm des Vereins Notruf Ukraine – Polizisten helfen.

Harzer Verein sorgt im Rauhen Haus Halberstadt nicht nur für frische Plätzchen

Der Verein Notruf Ukraine – Polizisten helfen hat im Rauhen Haus Halberstadt einen adventlichen Nachmittag gestaltet. Plätzchen backen gehört dazu.

Halberstadt. - Die Schürzen wechseln des Öfteren den Besitzer an diesem Nachmittag. Schließlich wollen viele beim Backen der leckeren Weihnachtsplätzchen mithelfen. In der Küche des Rauhen Hauses herrscht reges Treiben. Doch nicht nur hier.