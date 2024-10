Ausflugsziel bei Osterwieck Harzer Wandernadel: Tiergehege im Fallstein bekommt Stempelstelle - aber nur für kurze Zeit

Das Tiergehege am Fallstein ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Osterwiecker Region. Dort wurde jetzt eine neue Stempelstelle der Harzer Wandernadel eingeweiht. Was Besucher dazu wissen müssen.