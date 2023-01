Harzkreis fordert Ausbau der B81 nach Halberstadt

Seit Jahren fordern die Harzer einen dreispurigen Ausbau der B 81 ab Egeln. Mit der Ansiedlung von Daimler in Halberstadt sieht der Landrat neue Chancen dafür.

Schneller in die Landeshauptstadt - der Harzer Landrat sieht dafür neue Möglichkeiten.

Halberstadt - Mit dem Bau des Weltverteilzentrums für Ersatzteile der Daimler Truck AG in Halberstadt verbinden sich viele Hoffnungen. Auch eine in die weitere Verbesserung in der Verkehrsinfrastruktur.