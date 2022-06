Harzkreis verschärft auf 2G+ und plant generelle Schulschließungen

Der Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) reagiert auf die explodierenden Corona-Infektionszahlen und macht Tests nun auch für Geimpfte und Genesene verpflichtend. Außerdem sollen Schulen, in denen das Corona-Virus für besonders viele Infektionen sorgt, ab Mitte kommender Woche zwingend in den Distanzunterricht wechseln.

Harzkreis - Im Harzkreis werden die coronabedingten Einschränkungen ab Samstag (27. November 2021) weiter verschärft. Wie bereits am Mittwoch angekündigt, will Landrat Thomas Balcerowski (CDU) spätestens am Freitag (26. November) eine entsprechende Verordnung unterzeichnen. Kernansatz dabei: Überall dort, wo bislang verpflichtend 2G galt – also Zutritt/Teilnahme nur für Covid-Geimpfte und -Genesene – gilt ab Samstag die 2G+-Regelung. Soll heißen: Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich negativ getestet sein. Zudem will die Kreisverwaltung voraussichtlich ab Mitte kommender Woche Schulen mit hohem Infektionsgeschehen verpflichtend in den Distanzunterricht schicken.