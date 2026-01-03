Schulen in Halberstadt Hässlichste Grundschule Deutschlands wartet auf eine Komplettsanierung

Tristesse pur. Der Anblick der Grundschule „Freiherr Spiegel“ in Halberstadt ist alles andere als erfreulich. Schon seit Jahren hat die Stadt die Sanierung auf der Agenda. Wird das Vorhaben nun endlich Wirklichkeit?