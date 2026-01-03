weather schneeschauer
  4. Schulen in Halberstadt: Hässlichste Grundschule Deutschlands wartet auf eine Komplettsanierung

Tristesse pur. Der Anblick der Grundschule „Freiherr Spiegel“ in Halberstadt ist alles andere als erfreulich. Schon seit Jahren hat die Stadt die Sanierung auf der Agenda. Wird das Vorhaben nun endlich Wirklichkeit?

Von Sabine Scholz 03.01.2026, 06:30
Blick auf die Grundschule „Freiherr Spiegel“ in Halberstadt mit der Skulptur „Spirale des Wissens“ und der bereits sanierten Turnhalle (hinten links im Bild).
Halberstadt. - Ihre unansehnliche Hülle brachte ihr die Bezeichnung als hässlichste Grundschule Deutschlands ein. Doch das soll sich nun endlich für die Grundschule „Freiherr Spiegel“ in Halberstadt ändern.