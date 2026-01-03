Schulen in Halberstadt Hässlichste Grundschule Deutschlands wartet auf eine Komplettsanierung
Tristesse pur. Der Anblick der Grundschule „Freiherr Spiegel“ in Halberstadt ist alles andere als erfreulich. Schon seit Jahren hat die Stadt die Sanierung auf der Agenda. Wird das Vorhaben nun endlich Wirklichkeit?
Halberstadt. - Ihre unansehnliche Hülle brachte ihr die Bezeichnung als hässlichste Grundschule Deutschlands ein. Doch das soll sich nun endlich für die Grundschule „Freiherr Spiegel“ in Halberstadt ändern.