Was Sybille Heise über die Wetterbeobachtung in vergangenen Zeiten in der Region rund um den Fallstein herausgefunden hat.

Hornburg/Osterwieck - Das Wetter ist nicht erst heute ein Thema, über das die Menschen so gut wie täglich reden. Wird das Wetter heute überwiegend über automatische Stationen aufgezeichnet, war das in den Anfängen im 19. Jahrhundert noch mit sehr viel Aufwand verbunden. Wetteraufzeichnungen wurden dabei auch am Fallstein vorgenommen. So in Osterwiecks heutiger Partnerstadt Hornburg, die damals wie Osterwieck im Landkreis Halberstadt lag und erst 1941 ins heutige Niedersachsen wechselte.