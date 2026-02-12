weather regen
Das Bürgerhaus in Ströbeck ist seit fast zwei Jahren eine Dauerbaustelle. Bereits 2022 wurde das Fachwerkhaus für die Sanierung leergezogen. Wird es 2026 endlich fertig?

Von Sabine Scholz 12.02.2026, 15:15
Das Bürgerhaus in Halberstadts Ortsteil Ströbeck wird saniert.
Das Bürgerhaus in Halberstadts Ortsteil Ströbeck wird saniert. Foto: Sabine Scholz

Schachdorf Ströbeck. - Gut abgedichtet zeigen sich Fenster und Maueröffnungen im Bürgerhaus Ströbeck. Aus gutem Grund, soll doch die Wärme drinnen bleiben. Damit der Winter nicht für noch mehr Verzögerungen bei der Sanierung des denkmalgeschützten Hauses sorgt.