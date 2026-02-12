Das Bürgerhaus in Ströbeck ist seit fast zwei Jahren eine Dauerbaustelle. Bereits 2022 wurde das Fachwerkhaus für die Sanierung leergezogen. Wird es 2026 endlich fertig?

Heizlüfter müssen bei der Sanierung des Ströbecker Bürgerhauses helfen

Schachdorf Ströbeck. - Gut abgedichtet zeigen sich Fenster und Maueröffnungen im Bürgerhaus Ströbeck. Aus gutem Grund, soll doch die Wärme drinnen bleiben. Damit der Winter nicht für noch mehr Verzögerungen bei der Sanierung des denkmalgeschützten Hauses sorgt.