Zwei Kameraden der Bergwacht Thale - Uwe George (l.) und Matthes Kirmann - haben die gestürzte 83-jährige Wanderin per Windenrettung und Helikopter aus dem Bodetal (Harz) gebracht.

Thale/Treseburg. - Was für eine Truppe gleichgesinnter Naturfreunde aus dem sächsischen Markranstädt ein schöner Wanderausflug im Harzer Bodetal werden sollte, endete für eine 83-jährige Teilnehmerin ungewollt in einem Abenteuer der ganz speziellen Art: Die Seniorin musste am Seil hängend von den Windenrettern der Bergwacht aus dem Bodetal geflogen werden.