Drama auf dem Hexentanzplatz in Thale: Jugendlicher stürzt in den Tod

Das Bodetal zwischen Thale und Treseburg ist malerisch und zieht Jahr für Jahr Tausende Besucher an. Ein 17-Jähriger ist am Sonntag (1. September) vom Hexentanzplatz knapp 50 Meter in den Tod gestürzt.

Thale. - Was als schöner Ausflug in den Harz geplant war, ist in eine Tragödie gemündet: Vier junge Leute aus der Stadt Bitterfeld-Wolfen sowie dem benachbarten Raguhn steuerten am Sonntag, 1. September, den Hexentanzplatz hoch über dem Bodetal an. Einer aus dem Quartett - ein 17-Jähriger aus Bitterfeld-Wolfen - kam bei einem dramatischen Absturz zu Tode.