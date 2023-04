Tanz, Musik und Meditation Hier dreht sich alles um Musik: Die Villa Kunterbaron von Diana Baron in Eilenstedt/Huy

Vor gut zwei Jahren ist Diana Baron nach Eilenstedt gezogen. Hier lebt und arbeitet sie in ihrer Villa Kunterbaron, in der vor allem Musik und Tanz eine große Rolle spielen. Was genau hier angeboten wird und was es Neues gibt.