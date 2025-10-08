weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Tradition im Handwerk: Hier entsteht die erste Halberstädter Domstolle des Jahres

Die Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH, kurz HBK, ist nicht nur mit Brot, Brötchen und Kuchen unterwegs. Seit zehn Jahren entsteht hier auch ein ganz besonderes Gebäck: Die Halberstädter Domstolle. Ein Blick in die Backstube.

Von Sabine Scholz 08.10.2025, 06:15
Die ersten Domstollen der Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH liegen auf den Blechen und warten aufs Backen.
Die ersten Domstollen der Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH liegen auf den Blechen und warten aufs Backen. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Leise surrend arbeitet die Knetmaschine. Die ersten 60 Kilogramm des Halberstädter Domstollenteigs entstehen. Der Duft von Rum und Gewürzen zieht in die um diese Zeit leere Backstube. Das besondere Weihnachtsgebäck entsteht, wenn die Tagesproduktion bei der HBK GmbH abgeschlossen ist.