Tradition im Handwerk Hier entsteht die erste Halberstädter Domstolle des Jahres

Die Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH, kurz HBK, ist nicht nur mit Brot, Brötchen und Kuchen unterwegs. Seit zehn Jahren entsteht hier auch ein ganz besonderes Gebäck: Die Halberstädter Domstolle. Ein Blick in die Backstube.