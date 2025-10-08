Tradition im Handwerk Hier entsteht die erste Halberstädter Domstolle des Jahres
Die Halberstädter Bäcker und Konditoren GmbH, kurz HBK, ist nicht nur mit Brot, Brötchen und Kuchen unterwegs. Seit zehn Jahren entsteht hier auch ein ganz besonderes Gebäck: Die Halberstädter Domstolle. Ein Blick in die Backstube.
08.10.2025, 06:15
Halberstadt. - Leise surrend arbeitet die Knetmaschine. Die ersten 60 Kilogramm des Halberstädter Domstollenteigs entstehen. Der Duft von Rum und Gewürzen zieht in die um diese Zeit leere Backstube. Das besondere Weihnachtsgebäck entsteht, wenn die Tagesproduktion bei der HBK GmbH abgeschlossen ist.