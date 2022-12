Hier gibt es in der Gemeinde Huy bei Halberstadt das Friedenslicht für zu Hause

Pfadfinder haben das Friedenslicht in die Gemeinde Huy gebracht. Verteilt wurde es zunächst beim Adventssingen - einer Veranstaltung unter schwierigen Bedingungen.

Badersleben - Ein Stückchen Hoffnung kann sich jeder Einwohner Baderslebens dieser Tage nach Hause holen: das Friedenslicht. „In meinem Amtszimmer steht eine Laterne und auch in der evangelischen sowie in der katholischen Kirche können Kerzen damit entzündet werden“, lädt Bürgermeister Olaf Beder (parteilos) ein. „Gerade in diesen Kriegszeiten ist das Friedenslicht ein Symbol der Hoffnung und des Wunsches nach Frieden“, betont er.