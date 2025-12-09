Es ist schon der fünfte Kids Schrank des Umweltvereins Wear-Share. Aber das Objekt in der Kita Waldblick in Halberstadt hat eine Premiere zu bieten.

Halberstadt. - Eigentlich sollte die Kita Waldblick in Halberstadt der Pionier in Sachen Kleidertausch sein. Aber langfristige Erkrankungen haben die Aufstellung eines Kids Schrank in der Kindertagesstätte im Westerhäuser Straße verzögert. Trotzdem gibt es dort seit dem 2. Dezember eine Premiere im Landkreis Harz.

Schon im Sommer hatte sich Kita-Leiterin Franziska Hempel um die Aufstellung eines Kids Schranks bemüht. Dann kamen ihr die „Kleinen Siedler“ zuvor. Aber nun gibt es diese Einrichtung auch im „Waldblick“ und Detlef Kunitzsch ist der erste männliche Schrankpate im Kreisgebiet. Schrankpaten haben die Aufgabe, für Ordnung zu sorgen. Sie überprüfen die Sachspenden auf ihre Tauglichkeit und entfernen nicht brauchbare Textilien.

Verein Wear-Share ist auf Geldspenden angewiesen

Hinter dem Projekt Wear-Share stehen Chrsitin Hinz und ein Verein. „Wir freuen uns über die Anerkennung durch die Stadt Halberstadt, wir freuen uns auch über Geldspenden“, so die erste Vorsitzende bei der Übergabe am 2. Dezember.

Das Prinzip ist ganz einfach: Man legt in einen Wear-Share-Schrank etwas hinein, was man nicht braucht, und nimmt etwas heraus, was man braucht. Dabei sind Kids Schränke für Kinderkleidung vorgesehen. Sie sind während der Öffnungszeiten der Kitas zugänglich und in diesem Fall nur für die Kinder und Eltern der Kita Waldblick gedacht.