Das Team des Dedeleber Heimatmuseums bereitet aktuell eine neue Sonderausstellung vor. Für diese wird nun um Unterstützung gebeten.

Für die neue Ausstellung bittet das Team des Museums um Hilfe.

Dedeleben. - Pünktlich zum Internationalen Museumstag im Mai soll auch in diesem Jahr wieder eine neue Sonderausstellung in die Räume des Heimatmuseums im Huy-Ort Dedeleben einziehen.

Nach dem Sport im Ort, der Thema der jüngsten Ausstellung war, sollen dieses Mal die Gaststätten in Dedeleben im Fokus stehen. Um ausreichend Material und Informationen zu den früher zahlreich vorhandenen Lokalitäten des Dorfes ausstellen zu können, bittet Museumschef Uwe Krebs die Einwohner in und um Dedeleben um Mithilfe.

Infos, Bilder und Geschichten zu den Lokalen in Dedeleben gesucht

„Wir sind noch auf der Suche nach Bildern der Gaststätten, egal aus welchem Jahr und egal, ob Postkarte oder Foto“, sagt er. „Und auch Anekdoten und Geschichten nehmen wir gern auf; ebenso wie Informationen zu den Eröffnungs- und Schließdaten.“

Wer helfen kann und etwas zu dieser Ausstellung beitragen möchte, wird gebeten, sich bis zum 1. März persönlich oder schriftlich an das Museum in der Ernst-Thälmann-Straße 64b in 38836 Dedeleben zu wenden oder eine Mail an krebsuwe13@gmail.com zu schreiben.

Das bereitgestellte Material sei selbstverständlich nur eine Leihgabe und kehre in die Hände der Besitzer zurück, betont Uwe Krebs.