Richard Wagner im Harz Hoch gelobt und gefeiert - warum eine Berlinerin so begeistert ist von Halberstadts Theater

Große Gefühle kommen mal zart, mal brachial daher in dieser Musik. Die Berlinerin Peggy Steiner verstärkt als Gast das Ensemble in der jüngsten Wagner-Inszenierung. Doch nicht nur die Musik begeistert sie an der Rolle, die sie aktuell am Harztheater ausfüllt. Und sie sagt, warum man keine Angst vor Wagner haben sollte.