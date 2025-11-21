weather wolkig
  4. Richard Wagner im Harz: Hoch gelobt und gefeiert - warum eine Berlinerin so begeistert ist von Halberstadts Theater

Große Gefühle kommen mal zart, mal brachial daher in dieser Musik. Die Berlinerin Peggy Steiner verstärkt als Gast das Ensemble in der jüngsten Wagner-Inszenierung. Doch nicht nur die Musik begeistert sie an der Rolle, die sie aktuell am Harztheater ausfüllt. Und sie sagt, warum man keine Angst vor Wagner haben sollte.

Von Sabine Scholz 21.11.2025, 14:00
Peggy Steiner (rechts) singt die Brünnhilde in der Wagner-Oper „Die Walküre“, die aktuell am Harztheater zu sehen ist. Hier eine Szene mit Max An als Siegmund und Jesse-Joy Spronk als Sieglinde.
Peggy Steiner (rechts) singt die Brünnhilde in der Wagner-Oper „Die Walküre“, die aktuell am Harztheater zu sehen ist. Hier eine Szene mit Max An als Siegmund und Jesse-Joy Spronk als Sieglinde. Foto: Ray Behringer

Halberstadt. - Sie hat ein ansteckendes Lachen, diese Frau, die auf den Bühnen des Harztheaters gerade als Brünnhilde zu erleben ist. Dass es dazu kam, freue sie sehr, sagt Peggy Steiner.