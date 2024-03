In Halberstadt werden aufgearbeiteter Maschinenwagen und Drehgestelle des DDR-ICE wieder zusammengefügt: Was Mitstreiter und Sponsoren bislang geschafft haben und welche Hürden bis zum Ziel der Wieder-Indienststellung noch genommen werden müssen.

Halberstadt. - Großer Bahnhof für eine schwergewichtige Hochzeit am Freitag, 1. März, in Halberstadt: Auf dem Gelände der Verkehrs Industrie Systeme GmbH (VIS) schweben satte 36 Tonnen Zentimeter für Zentimeter in Zeitlupe herab, um punktgenau auf zwei Drehgestellen platziert zu werden. In dem auf Instandhaltung von Schienenfahrzeugen spezialisierten Unternehmen eigentlich kein Ding, würde es sich bei den drei schwergewichtigen Komponenten nicht um ein ganz spezielles und mittlerweile einzigartiges Fahrzeug handeln: Der tonnenschwere erste Maschinenwagen des Schnellverbrennungstriebwagens (SVT) Görlitz wurde wieder aufs Antriebs- sowie Laufdrehgestell gesetzt.