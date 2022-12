Hohe Arztkosten belasten Verein

Finanzielle Sorgen plagen den Tierschutzverein Halberstadt. In dieser Lage erhalten die Mitglieder Unterstützung vom Tierschutzbund.

Halberstadt - Über ein besonderes Geschenk in der Vorweihnachtszeit konnte sich in den zurückliegenden Tagen der Tierschutzverein Halberstadt freuen. „Wir haben eine großzügige finanzielle Unterstützung vom Deutschen Tierschutzbund erhalten, informiert Waltraud Hammer vom Tierschutzverein. Die Gemeinschaft betreut in der Kreisstadt die Fundtierunterkunft im Tiergarten mit dem Katzenhaus und die Fundhunde-Unterkunft. Aus dem sogenannten „Feuerwehrfonds“ des Tierschutzbundes hätten die Halberstädter die stolze Summe von 5000 Euro erhalten. Das Geld sei zweckgebunden zur Begleichung der Tierarztkosten.