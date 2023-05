Die Staatsanwaltschaft in Halberstadt hat ihre Ermittlungen zu illegaler Müllsammlung und -lagerung im Osterwiecker Ortsteil Veltheim abgeschlossen. Für den Beschuldigten dürfte das Strafverfahren kostspielig enden.

Illegales Mülllager in Veltheim

Das im November 2021 aufgenommene Foto macht die chaotische Lagerung von gesammelten Elektro-Großgeräten deutlich. Neben Leichtbauplatten mit Innendämmung (vorn links) lagerten zum damaligen Zeitpunkt auch Schrott und Holzreste auf dem nur teilweise eingezäunten Grundstück am Ortsrand von Veltheim.

Veltheim/Osterwieck - Sonntag, 30. April 2023, 24 Uhr: Exakt zu diesem Zeitpunkt ist für einen Mann aus Braunschweig eine maßgebliche Frist abgelaufen. Der 43-Jährige ist nach Volksstimme-Informationen Besitzer eines früheren landwirtschaftlich genutzten Grundstücks am östlichen Dorfrand von Veltheim. In der völlig desolaten Scheune „Am Schweinetor“ hat der Braunschweiger über Jahre hinweg gesammelten Abfall illegal eingelagert. Nachdem Polizei, Staatsanwaltschaft und Umweltamt das Gelände im März 2022 unangemeldet durchsucht hatten, hat die Staatsanwaltschaft in Halberstadt ihre Ermittlungen nun abgeschlossen und dem Beschuldigten jene letzte Frist zur korrekten Entsorgung des Mülls gesetzt.