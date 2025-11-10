Liveticker
Rücksichtlose Hundehalter im Harz Hundekot-Ärger in Osterwieck: Welche Strafen drohen
Hundehaufen bleiben auf vielen Fußwegen im gesamten Stadtgebiet von Osterwieck liegen. Anwohner und Verwaltung sind genervt. Welche Strafen den Verursachern drohen und welche Möglichkeiten der Beweisführung es in der Einheitsgemeinde gibt.
10.11.2025, 06:00
Stadt Osterwieck. - Über Hundehaufen auf den Fußwegen ärgern sich Einwohner aus allen Osterwiecker Ortsteilen und der Kernstadt. Auf etwa 10.000 Einwohner in der Einheitsgemeinde Osterwieck (Harzkreis) kommen etwa 1.300 gemeldete Hunde. Besonders jenen Anwohnern stinkt es, die den Kot bei der Straßenreinigung vor ihrem Grundstück wegräumen zu müssen. Der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt. Doch Durchgreifen ist gar nicht so einfach.