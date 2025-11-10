Rücksichtlose Hundehalter im Harz Hundekot-Ärger in Osterwieck: Welche Strafen drohen

Hundehaufen bleiben auf vielen Fußwegen im gesamten Stadtgebiet von Osterwieck liegen. Anwohner und Verwaltung sind genervt. Welche Strafen den Verursachern drohen und welche Möglichkeiten der Beweisführung es in der Einheitsgemeinde gibt.