Corona-Beschränkungen weiter gelockert: Die Bow-Hunters freuen sich auf viele Besucher am langen Pfingstwochenende.

Röderhof l Auf diese Nachricht haben die Bow-Hunters, die Bogensportler des TSV Groß Dahlum, sehnlichst gewartet: „Ab Donnerstag, 28. Mai, dürfen wir nun auch Gäste aus Niedersachsen empfangen“, berichtet der Vorsitzende Michael Baxmann.

Längst ist das neue Bogenzentrum Huy in Röderhof fertiggestellt, entstanden sind auf dem Gutshof und in einem Waldstück nahe Röderhof zwei Parcours, in denen sich die Bogenschützen wie Jäger fühlen sollen. Denn gezielt und geschossen wird nicht auf Scheiben, sondern auf Targets (Ziele) – ganz unterschiedliche, oft versteckte 3D-Tiere (die Volksstimme berichtete). Darunter finden sich nicht nur einheimische Tiere, sondern auch Exoten. Sogar ein Pinguin steht in einem Keller, in dem eine Eiswelt entstanden ist.

Im April sollte das neue Zentrum offiziell eingeweiht werden, doch dann kam Corona und mit dem Virus auch die Einschränkungen und - was für die Sportler aus Groß-Dahlum in Niedersachsen ganz besonders ärgerlich war - das strikte Einreiseverbot nach Sachsen-Anhalt.

Das ist nun mit Donnerstag, 28. Mai, erst einmal Geschichte, die Einreise zu touristischen und Freizeitzwecken ist wieder erlaubt und die Groß-Dahlumer Bogensportler dürfen nun ganz offiziell ihr eigenes Bogenzentrum in Röderhof besuchen.

Allerdings lassen die geltenden Abstandsregeln und die Hygienauflagen zunächst nur einen eingeschränkteren Betrieb zu. „Wir können nur Bogenschützen mit eigener Ausrüstung auf die Parcours lassen“, erklärt Michael Baxmann. Der Verleih von Ausrüstung und die Ausbildung auf dem Übungsparcours darf zunächst nicht stattfinden.

Weiterhin gilt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden müssen und höchstens drei Personen in einer Gruppe schießen dürfen. Familien können mit fünf Personen antreten. Zwischen den einzelnen Gruppen sollte mindestens ein freies Ziel Abstand sein. Jeder Schütze hat seine Pfeile selbst zu suchen und zu ziehen.

Ein Corona-Anmeldezettel der unbedingt zu hinterlegen ist, kann auf der Website des Bogenzentrums unter www.bogenzentrum-huy.de heruntergeladen werden.

Einer, der das Angebot in Röderhof ganz bestimmt wahrnehmen wird, ist der zwölfjährige Paul Bohne aus Badersleben. Er trainiert regelmäßig bei den Bogenschützen des Schützenvereins Badersleben, hat sich bereits im Bogenzentrum Huy in Röderhof umgeschaut und den Guthofparcours absolviert. Obwohl diese Form seines Sports für ihn völlig neu war, hat der junge Sportler sofort eine erstaunliche Treffsicherheit bewiesen. Pauls Fazit zum neuen Bogenzentrum: „megacool“.