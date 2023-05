Gemeinde Huy/Osterwieck - Die wohl wichtigste Nachricht dürfte sich bereits herumgesprochen haben: Bernd Rabsilber, langjähriger Schwimmmeister im Freibad Eilenstedt, kann in diesem Sommer dort sein 40-jähriges Dienstjubiläum begehen. Die Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung hinter verschlossenen Türen entschieden, dass alles in ihrer Macht Stehende unternommen werden soll, um allen vier Sommerbädern einen Weg in die Zukunft zu ebnen. Und dabei soll es zumindest in diesem Sommer noch keine gravierenden Umbrüche geben. Ab 2024 werden die Karten dann aber neu gemischt.

