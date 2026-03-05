Die Garagenanlage im Mühlenweg in Halberstadt diente der Obdachlosen Ines H. einige Zeit als Lagerstätte. Diese hat den Ort längst verlassen, doch nun gibt es wieder Ärger auf dem Gelände zwischen Fortuna-Sportplatz, Holtemme und Torteich.

Die Garagenanlage im Mühlenweg in Halberstadt entwickelte sich zur illegalen Mülldeponie.

Halberstadt. - Das Gelände hinter der Kaufland-Filiale in der Braunschweiger Straße in Halberstadt hat kein gutes Image. Bekannt wurde es über die Stadtgrenzen von Halberstadt hinaus insbesondere, weil die Obdachlose Ines H. hier ihr Lager aufgeschlagen hatte und das Areale mit Unrat jeder Art verwüstete. Die 57-Jährige ist längst weg, doch der Müll ist zurückgekehrt. Wer muss nun handeln?