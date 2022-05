Illegaler Mülltourismus in Halberstadt belastet Etat

Die Spuren illegaler Müllentsorgung in Halberstadt zu beseitigen, ist ein teurer Spaß. Die Kommune muss dafür 2021 immerhin 35.000 Euro zur Verfügung stellen. Geld, das an anderer Stelle fehlt.

Immer wieder wird der Glascontainerplatz in der Beckerstraße zur illegalen Ablagerung von Müll genutzt.

Halberstadt - Illegal entsorgter Müll ist in Halberstadt ein Problem. Einen dicken Hals bekommt Heidi A. (vollständiger Name der Redaktion bekannt) beim Anblick des Glascontainerplatzes in der Beckerstraße hinter der ehemaligen Poliklinik. Der Platz sei sehr beliebt bei Leuten, die Kühlschränke, Sperrmüll und anderen Dreck nicht über die legale Abfuhr entsorgen lassen beziehungsweise den Weg zum Wertstoffhof scheuen.